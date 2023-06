Criança é atropelada no Lar Paraná ao entrar na rua para pegar bola

Um menino de aproximadamente 8 anos foi atropelado enquanto jogava bola com outras crianças na rua Nossa Senhora Aparecida, região do Lar Paraná. O acidente ocorreu no final da tarde de ontem.

Conforme as informações obtidas no local, a bola teria sido chutada para o meio da rua e a criança saiu correndo para pegá-la, momento em que acabou atropelada por um veículo GM/Onix.

O motorista parou rapidamente e prestou socorro, acionando o Samu. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local e a vítima foi levada consciente ao hospital.