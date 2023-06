Dois veículos roubados são encontrados abandonados em Araruna

A Polícia Militar do 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão recuperou dois veículos roubados, na tarde de ontem (20), na comunidade Água do Ilhema, em Araruna.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h, após a equipe da Patrulha Rural receber informações sobre a presença suspeita de três veículos em uma lavoura nas proximidades da igreja da comunidade.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um veículo Toyota Yaris, que apresentava sinais de adulteração. Após realizar uma consulta no sistema, foi confirmado que o veículo era roubado, no dia 29 de maio desse ano, em Cianorte.

Durante as buscas nas imediações, os policiais localizaram uma munição calibre 12 e algumas sacolas contendo alimentos com o nome de um mercado do distrito de São Lourenço. Enquanto a equipe policial estava no local, um veículo Cruze, de cor prata, com quatro ocupantes, se aproximou.

Ao perceberem a presença dos policiais, os ocupantes do veículo empreenderam fuga a pé, adentrando uma área de mata, desobedecendo à ordem de parada. Devido à extensão da mata e das lavouras, a polícia solicitou apoio de outras viaturas para auxiliar nas buscas. No entanto, apesar dos esforços, não foi possível localizar os fugitivos.

Durante a ação, os policiais consultaram a placa do Cruze e verificaram que não apresentava alerta de furto ou roubo. No entanto, ao verificar o chassi, foi constatado que o veículo havia sido furtado no dia 20 de setembro de 2022.

No porta-malas do carro, os policiais encontraram um par de placas correspondentes ao mesmo modelo, marca e cor do veículo, porém, sem alerta de furto ou roubo. Além disso, foram encontrados um aparelho de comunicação veicular, um rádio transceptor e um rádio portátil.

Também foi localizada uma chave de ignição veicular semelhante à de um Fiat Ducato. Diante dos fatos, os dois veículos recuperados, juntamente com os objetos encontrados, foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as providências legais cabíveis.