Criança de bicicleta é atropelada por carro na Vila Guarujá

Um menino de sete anos ficou ferido ao ser atropelado por um veículo na Vila Guarujá na tarde desta quinta-feira, 9. O acidente ocorreu na Rua 1 e a motorista aguardou no local até a chegada do Samu.

Familiares e populares acionaram a equipe do socorro e a vítima foi atendida com ferimentos nas pernas, na cabeça e com suspeita de fratura em um dos ombros. Ele foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

Familiares disseram conhecer a motorista que atropelou a criança e a Polícia Militar foi chamada para registrar a ocorrência. Após a equipe policial chegar a condutora do veículo, que havia saído, retornou ao local para prestar os devidos esclarecimentos. .