Polícia Civil prende suspeito de participação na morte de borracheiro

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira, 9, um homem de 33 anos, suspeito de envolvimento no assassinato do borracheiro Essibido Vicente da Silva, 60 anos, morto com vários tiros de pistola na manhã do dia 14 de janeiro, em frente a sua borracharia.

A polícia chegou até esse homem, após a apreensão de um adolescente, que dois dias após o crime se apresentou na delegacia e confessou a autoria do homicídio, alegando ter matado o borracheiro por conta de uma dívida.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil chegou até o paradeiro desse segundo envolvido no crime. A Justiça concedeu mandato de prisão e o suspeito foi detido na rua Sanhaço.

Segundo a polícia, ele já responde por homicídio e estava preso até recentemete, quando foi posto em liberdade com uma tornozeleira eletrônica. Sobre a participação na morte do borracheiro, ele teria dado fuga ao menor após o crime.

Vicente foi morto na manhã do dia 14 de janeiro, logo após abrir a sua borracharia, localizada na avenida Manoel Mendes de Camargo, próximo à 16ª Subdivisão Policial. O menor chegou em uma moto, parou em frente ao local e disparou contra ele. A moto foi apreendida no mesmo dia próximo o anel vário. A arma do crime, uma pistola, também foi apreendido no local.