Criança de 1 ano morre e seis adultos ficam feridos em acidente entre carro e carreta

Um trágico acidente envolvendo um veículo Gol e uma carreta Scania, causou a morte de um bebê e deixou outras seis pessoas feridas. A colisão frontal ocorreu por volta das 20h30 deste sábado, 18, na rodovia PR-472, entre as cidades de Goioerê e Rancho Alegre do Oeste

A criança do sexo feminino e de um ano de idade, morreu no local. Dos seis feridas, três foram socorridos em estado grave – dois homens e uma mulher. Todas as vítimas estavam no veículo Gol e são moradores de Rancho Alegre do Oeste.

A Polícia Rodoviária Estadual ainda vai apurar as circunstâncias do acidente. O motorista da carreta não se feriu. O corpo do criança foi levado ao IML de Campo Mourão.

Com informações: Goionews