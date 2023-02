Veículo furtado em CM e usado em arrombamento de posto em Luiziana é recuperado pela Polícia Militar

Após uma denúncia de que havia um veiculo Fiat Fiorino em atitude suspeita nas proximidades da ponte do Jardim Paulino, em Campo Mourão, policiais militares do 11º Batalhão da Polícia Militar foram ao local e constataram que o automóvel era o mesmo usado no arrombamento de um posto de combustíveis, em Luiziana.

A ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira. O condutor, na tentativa de fuga, atolou o carro e foi abordado. Junto com ele havia outro suspeito que estava em uma motocicleta.

Os dois detidos, de 16 e 27 anos, foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil. O veículo havia sido furtado em Campo Mourão. Segundo o responsável pelo posto, os autores não furtaram nada, mas quebraram uma porta de vidro com o veículo em marcha a ré. Ele acredita que o disparo do alarme frustrou a ação dos indivíduos.