Condutora sem habilitação provoca acidente e deixa motociclista ferida

Em mais um acidente envolvendo carro e moto em Campo Mourão, uma mulher de 31 anos ficou ferida e precisou ser encaminhada ao hospital pelo Samu. O choque ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua Edmundo Mercer, centro de Campo Mourão.

A condutora de um Ford Ka, que não é habilitada seguia pela rua Edmundo Mercer e não parou no cruzamento com a avenida Capitão Indio Bandeira, provocando a grave colisão com a moto que transitava pela preferencial, sentido Centro/Lar Paraná.

Na queda a condutora da moto sofreu ferimentos graves e foi atendida inicialmente por um motorista do Samu que estava de folga e passava pelo local. Mas devido a gravidade dos ferimentos a equipe do Serviço Avançado foi acionada para encaminhar a vítima ao hospital. A motorista do veículo não se feriu.