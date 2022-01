Inscrições para o vestibular do Integrado foram estendidas até sexta-feira

Sexta-feira (28) é o último dia para se inscrever no Seletivo Especial de Verão do Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão-PR. As inscrições foram estendidas, são gratuitas e devem ser feitas pelo https://grupointegrado.br/vestibular . As provas serão realizadas no sábado (29/01).

Os primeiros colocados concorrem a bolsas de estudos de até 100% para toda a graduação e isso pode gerar economia de mais de R$ 100 mil ao término dos estudos.

A instituição possui mais de 40 cursos das áreas de Ciências Exatas, Biológicas, Agrárias, Humanas, da Saúde, Sociais e Aplicadas, Letras, Engenharias e Tecnologias. De acordo com o gerente de marketing, André Guesser, o Seletivo Especial de Verão é válido para as áreas de graduação presenciais e EAD e o interessado decide como quer realizar a prova: de forma presencial ou online.

“Entre as inscrições realizadas até o momento, chama a atenção o fato de que 80% dos candidatos optaram em realizar a prova pelo canal digital. Isso mostra a importância da instituição inovar e oferecer novos canais de acesso aos estudantes que buscam o ensino superior de elevada qualidade”, enfatiza.

“Entre os cursos mais disputados até agora estão as graduações em Direito, Enfermagem, Medicina Veterinária, Odontologia e Agronomia, o que comprova a vocação e a importância do Centro Universitário Integrado nas áreas da saúde e agronegócios para a região”, complementa.

SEGURANÇA GARANTIDA

O gerente de marketing também explica que o vestibular online é tão seguro quanto o modelo presencial. “Trabalhamos com inteligência artificial que monitora áudio e câmera e também identifica possíveis fraudes ou plágios. Por meio da ferramenta, conseguimos acompanhar a trajetória do aluno durante todo o tempo que permanece com o sistema aberto”, explica.

Uma vez iniciada a prova, não há como pausar ou reiniciar o progresso. As funções de copiar e colar não ficam disponíveis e se o aluno alternar entre abas do seu navegador durante a avaliação, ela será fechada automaticamente.

VANTAGENS DO VESTIBULAR ONLINE

Além da lisura do processo e da fiscalização com inteligência artificial, o aluno tem a comodidade de fazer a prova no conforto de sua casa, a tranquilidade para escolher um ambiente no qual ele possa se concentrar e ficar livre de distrações.

Ao mesmo tempo, há economias financeiras, pois não é preciso gastar com transporte e alimentação fora de casa no dia da prova.

DICAS PARA UMA BOA PROVA

O Centro Universitário Integrado também separou algumas dicas para quem vai fazer a prova no sábado (29/01). Confira a seguir:

– Leia com atenção o regulamento do Seletivo Especial de Verão.

– Informe-se sobre temas de redações e desenvolva alguns textos.

– Acompanhe o noticiário e informe-se sobre os principais temas da atualidade.

– Procure manter 8 horas de sono, alimente-se de forma leve e hidrate-se bem.

– Não estude na véspera da prova.

– Responda às questões com calma.

SERVIÇO

O quê: Seletivo Especial de Verão do Centro Universitário Integrado

Quando: Inscrições estendidas até 28/01 | Prova em 29/01

Onde: Inscrições online, pelo site do Centro Universitário Integrado

Quanto: Gratuito

Edital e inscrições: https://grupointegrado.br/vestibular