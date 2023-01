Condutora de motocicleta fica ferida em acidente no centro de CM

Uma jovem ficou ferida em mais um acidente envolvendo carro e moto no centro de Campo Mourão. A colisão ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, 30, na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua São Josafat.

A motociclista trafegava pela avenida, sentido ao centro da acidente, quando foi surpreendida pelo motorista de um GM/Corsa, que acabou invadindo a preferencial. Ele transitava pela São Josafat.

Na queda a jovem sofreu escoriações e ferimentos na região da cabeça. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital Pronto Socorro. O motorista do carro não se feriu.