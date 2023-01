Diretores eleitos de escolas e CMEIs tomam posse

Foram empossados na manhã desta segunda-feira (30) os diretores de escolas municipais e CMEIs eleitos no ano passado para um mandato de quatro anos. A solenidade de entrega dos certificados de posse foi realizada no Senac, com a presença do prefeito Tauillo Tezelli.

Cada diretor será contemplado com um notebook, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação. Nos CMEIs Santa Cruz e Doce Magia, onde não houve inscrição de interessados no cargo de diretor, foram indicados servidores para exercer o cargo interinamente até que seja realizada a eleição.

“Mais um momento importante na Educação, que representa o exercício de democracia na escola, onde a vontade da comunidade escolar prevalece, pois foi uma escolha feita pelo voto direto e representativo”, destacou o prefeito Tauillo Tezelli, que relembrou as principais conquistas e evolução da gestão da Educação nos últimos anos.

O evento que vai marcar a abertura do ano letivo será na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro, no centro de eventos Mourão Garden. As aulas terão início na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro, com a inauguração do CMEI Pequenos Passos, construído no Conjunto Avelino Piacentini.