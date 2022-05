Condutora de motocicleta fica ferida em acidente no centro de C. Mourão

A condutora de uma moto Honda Biz ficou ferida em mais um acidente de trânsito ocorrido na área central de Campo Mourão. Ela transitava pela avenida Irmãos Pereira e foi surpreendida por uma pickup I/Hafei Ruiyi que invadiu a preferencial.

O acidente ocorreu nesta quinta-feira, na esquina com a rua Devete de Paula Xavier, esquina com o Colégio Integrado. A pickup seguia pela rua e não parou no cruzamento. A condutora da moto teve apenas ferimentos leves e foi atendida pelo Siate. O motorista do automóvel não se feriu..