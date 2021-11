Condutora de moto sem habilitação fica ferida em acidente

Em mais um acidente de trânsito registrado em Campo Mourão uma mulher de 33 anos acabou ferida ao bater a moto Honda Biz que pilotava em um Fiat Palio, que invadiu a preferencial.

O acidente ocorreu na manhã de hoje, na avenida Comendador Norberto Marcondes, esquina com a rua Santos Dumont. A condutora da moto não é habilitada.

Segundo as informações, ela trafegava pela avenida, sentido Centro/Lar Paraná, quando o motorista do Fiat Palio que descia a Santos Dumont, sentido à Perimetral Tancredo Neves não parou no cruzamento, provocando a batida.

Com o impacto a mulher caiu e sofreu alguns ferimentos. Ela foi atendido pelo Siate e encaminhada ao hospital Pronto Socorro. O motorista do carro de 50 anos disse que o “ponto cego” do automóvel não permitiu a visualização da moto.