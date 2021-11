Veículo bate na traseira de carreta que escoltava e passageiro fica ferido

Um veículo Renault Kwid que escoltava uma carreta que estaria transportando medicamentos acabou batendo em sua traseira, na avenida Miguel Luiz Pereira, próximo ao trevo de acesso ao Lar Paraná, em Campo Mourão. Um dos seguranças, passageiro do automóvel de 41 anos ficou ferido.

O acidente ocorreu no início da manhã desta quarta-feira, no momento em que o motorista da carreta reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas.

O motorista do automóvel que fazia escolta não percebeu a redução da velocidade da carreta e acabou batendo forte na traseira. Com o impacto o veículo teve danos de grande monta, enquanto o motorista da carreta seguiu viagem, sem perceber o acidente.

A equipe do Samu prestou atendimento ao passageiro ferido. O motorista de aproximadamente 35 anos não se feriu. Segundo as informações, a carreta saiu de Curitiba com destino a Campo Mourão.