Condutora de moto fica ferida em acidente

A condutora de uma moto Honda Biz, de 31 anos, sofreu ferimentos graves no pé direito, ao bater em um veículo Corsa Classic. O acidente ocorreu por volta das 11h25 desta terça-feira, no cruzamento da Dr. Luiz Carlos Klank, com a Dr. Rubens Luiz Satori, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão.

De acordo com as informações, a motorista do Corsa seguia pela rua Dr. Rubens Luiz Sartori, que é a preferencial, enquanto a moto trafegava pela Luiz Carlos Klank.

A motociclista acabou invadindo a preferencial e foi atingida pelo automóvel. Com o impacto, ela sofreu ferimentos graves no pé direito e diversas escoriações pelo corpo. O Siate foi ao local e encaminhou a vítima ao hospital Pronto Socorro.