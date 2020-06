Condutora de moto fica ferida ao cair em quebra-molas

A condutora de uma motocicleta Honda Biz, com placa de Campo Mourão, ficou ferida na noite deste sábado ao sofrer uma queda ao passar por um redutor de velocidade.

O acidente ocorreu por volta das 21h30, na avenida Comendador Norberto Marcondes, esquina com a rua Engenheiro Mercer. Segundo as informações, a jovem trafegava pela Comendador Norberto Marcondes, sentido Centro/Coamo, quando perdeu o controle ao passar por um quebra-molas

Como usava um capacete com abertura na parte frontal, a mulher teve ferimentos na face. Uma viatura da Polícia Militar passava no momento e prestou apoio, acionando a equipe do Siate. A jovem foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro.