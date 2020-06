Mais seis casos positivos de coronavírus em Campo Mourão

Os casos de coronavírus continuam em ascensão em Campo Mourão. Boletim divulgado às 18h deste sábado registra seis novos casos positivos na cidade, subindo de 73 para 79.

Já os casos suspeitos caíram de 15 para 13. Outro ponto positivo é que não houve mais casos de internações na UTI. Dos seis pacientes internados, apenas um é de Campo Mourão. Internamentos fora da UTI são nove, um a mais que ontem (o novo paciente é da região).

Em live no final da tarde de ontem, o prefeito Tauillo Tezelli (Cidadania) demonstrou preocupação com o avanço da Covid-19 neste início de junho. Ele afirmou que na próxima semana deverá publicar novo decreto com novas medidas de enfrentamento ao coronavírus.

Tauillo lamentou a postura de flexibilização de alguns estabelecimentos no combate à doença, observando que supermercados deixaram de controlar o fluxo de pessoas e alguns bares voltaram a ter aglomeração. A própria população tem feito denúncias de locais que não estão cumprindo as normas de segurança.