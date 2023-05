Ladrão furta carro deixado aberto e com a chave pelo proprietário

O proprietário de um veículo GM/Celta facilitou a ação de um criminoso na manhã desta segunda-feira, 8, na área central de Campo Mourão. Ele saiu, deixou o carro destravado e com a chave no interior do veículo.

Resultado, ao retornar não encontrou mais o automóvel. No entanto, para sua sorte, o ladrão estava disposto a dar apenas algumas voltas com o carro.

No final da tarde, durante patrulhamento na região do jardim Tropical, a equipe da Rotam localizou o carro estacionado em uma rua do bairro. Ao constatar que o mesmo tinha registro de furto, a PM fez a entrega na delegacia, onde a vítima fez o reconhecimento conseguindo reaver o seu veículo.