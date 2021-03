Condutora de Honda Biz fica ferida em acidente

Uma mulher de 35 anos sofreu ferimentos graves na perna direita, após bater a moto Honda Biz que conduzia, na lateral de um VW/Gol, placas de Campo Mourão.

O acidente ocorreu por volta da 16h40 de hoje, no cruzamento da rua João Batista Salvadori, com a rua Engenheiro Mercer, no jardim Cidade Nova.

De acordo com as informações, a motociclista estava trafegando pela rua João Batista Salvadori, que é a preferencial, porém, a condutora estava transitando na contramão. Além disso, ela não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O motorista do Gol seguia pela Engenheiro Mercer, sentido Cidade Nova/Perimetral e acabou invadindo a preferencial. A motociclista bateu na lateral do veículo e sofreu ferimentos graves na perna direita.

Ela recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe da Rotam de Paranavaí, que passava pelo local após deixar alguns presos na Penitenciária localizada nas proximidades. O Samu foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital Pronto Socorro.