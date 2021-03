Mais um acusado de envolvimento em homicídio em CM se apresenta na delegacia

O segundo acusado de envolvimento no assassinato de Silvano de Lara, ocorrido no último fim de semana, em Campo Mourão, apresentou-se na manhã de hoje na 16ª Subdivisão Policial, onde foi ouvido sobre o crime.

Ele, que tem 38 anos, confirmou participação no assassinato, dizendo ter levado o atirador na garupa de sua moro Honda Biz, até o local do crime. No entanto, informou que não sabia da intenção do rapaz na execução da vítima. Relatou apenas ter dado uma carona para o atirador.

Já o autor dos disparos que mataram Silvano, de 36 anos, também se apresentou no início da semana à delegacia. Acompanhado de um advogado, ele confessou a autoria do crime e foi liberado.

Segundo ele, o crime foi motivado por desavenças anteriores e porque vinha sendo ameaçado de morte pela vítima.

O crime ocorreu na própria residência da vítima, na noite de sexta-feira (12) passada, na rua Prefeito Horário Amaral, no jardim Santa Cruz. A vítima assava carne em frente à sua residência, quando dois homens em uma moto Honda Biz chegaram e o garupa cometeu um crime.