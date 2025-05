Condutor de scooter elétrica fica ferido em acidente no centro de Campo Mourão

Um jovem de aproximadamente 19 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (6), no centro de Campo Mourão. A colisão foi registrada na avenida Guilherme de Paula Xavier, no cruzamento com a rua São Josafat.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor da scooter elétrica seguia pela via quando foi surpreendido por um veículo Volkswagen Focus. O motorista do carro relatou às autoridades que teve a visão ofuscada pelos raios solares e pela sombra projetada no cruzamento, o que dificultou sua visibilidade e fez com que não percebesse a aproximação da scooter, resultando na colisão.

Com o impacto, o jovem caiu sobre o asfalto e sofreu ferimentos, sendo necessário o atendimento de equipes do Corpo de Bombeiros. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação médica mais detalhada.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência para apuração dos fatos.