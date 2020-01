Condutor de moto fica ferido em acidente

O condutor de uma motocicleta Honda Twister, de 41 anos, ficou ferido ao bater na traseira de um veículo Hyundai i30, no centro de Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 18h desta terça-feira, na rua Mato Grosso, quase esquina com a avenida Guilherme de Paula Xavier.

De acordo com as informações, o motorista do automóvel trafegava pela rua Mato Grosso, sentido Centro/Perimetral, quando precisou frear para não bater em um outro carro que saia do estacionamento.

O condutor da moto, que vinha logo atrás, não percebeu a manobra e colidiu na traseira do Hyundai. Ele estava acompanhado de uma mulher de 29 anos na garupa.

O motociclista sofreu ferimentos nas pernas e foi atendido pelo Siate, que o encaminhou ao Pronto Socorro. A mulher não se feriu, assim como os ocupantes do automóvel.