Condutor de ciclomotor fica ferido em acidente no centro de Campo Mourão

A quarta-feira começou com mais um acidente de trânsito em Campo Mourão. A colisão, entre um Jeep Renegade e um ciclomotor Shineray de 50cc, ocorreu por volta das 8h, no cruzamento da rua Harrison José Borges com a avenida Manoel Mendes de Camargo, no centro da cidade.

O veículo, com placas de Belo Horizonte, seguia pela Harrison José Borges, sentido Perimetral ao Centro, enquanto o motociclista, de 24 anos, trafegava pela avenida, sentido Lar Paraná/Centro.

Como é mais comum nesse tipo de acidente, o condutor do automóvel acabou avançando a via preferencial e batendo no ciclomotor. Com o impacto, o rapaz sofreu alguns ferimentos e foi atendido pelo Siate, que o encaminhou ao hospital Pronto Socorro.