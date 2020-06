CM registra 11 casos de coronavírus e chega a 92

O último boletim da Covid-19 divulgado ontem à tarde, registra onze novos casos de coronavírus em Campo Mourão. Agora são 92 no total. Foi o maior número em 24 horas desde o início da pandemia.

Também aumentaram os casos suspeitos: de 27 para 39. O município soma 39 casos apenas neste mês de junho. Por outro lado, o número de internações não teve alteração e mais quatro pacientes estão recuperados.

O prefeito Tauillo Tezelli reforçou os pedidos de cuidados à população. “Temos avisado e pedido cuidados. O inimigo é invisível, é perigoso e, muitas vezes, letal. Boletim de hoje (ontem) aponta 11 novos casos de covid em Campo Mourão e aumentou muito os casos suspeitos. O bom é que quatro novos pacientes estão totalmente curados e com isso a Santa Casa registra 59 casos de sucesso no tratamento. Fiquem em casa! Cuidem-se”, afirmou o prefeito no Facebook.