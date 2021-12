Comerciante de Terra Boa morre após carro cair em rio, na PR 082

Um trágico acidente ocorrido a madrugada desse domingo, matou a comerciante Jéssica Noronha, 27 anos, moradora em Terra Boa. Ela havia saído de um show, em Cianorte, e retornava para Terra Boa dirigindo um VW/Gol, quando perdeu o controle da direção, em cima da ponte do Rio Ligeiro, e despencou com o carro dentro da água.

O acidente ocorreu na rodovia PR-082. O veículo ficou com as rodas para cima dentro do rio, e Jéssica morreu no local. O resgate só foi feito na manhã deste domingo, quando o carro foi visto boiando no rio.

Em março de 2015, Jéssica já havia perdido um irmão também vítima de acidente, na PR 323. Jhonathan Alexandre de Noronha tinha 22 anos e também era empresário em Terra Boa. Ele dirigia um Fiat Ibiza, quando bateu contra um caminhão, durante ultrapassagem no final da terceira faixa.