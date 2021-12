CM já vacina dose de reforço nesta terça-feira com intervalo de 4 meses

Quem tomou a segunda dose da vacina contra Covid 19 até dia 21 de agosto pode procurar a imunização com a dose de reforço nesta terça-feira (20), em todas as unidades de Saúde do município (exceto no distrito de Piquirivaí). O atendimento será das 8 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

“O intervalo da segunda para terceira dose baixou para quatro meses, por isso é importante que as pessoas fiquem atentas e verifiquem o comprovante de vacinação”, orienta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele lembra que a decisão de antecipar a aplicação da dose de reforço de cinco para quatro meses é do Ministério da Saúde em razão do risco de circulação de novas variantes e à baixa procura da população pela segunda dose e dose de reforço com o prazo que estava vigente.

Nesta segunda-feira (20), das 8 às 11h30, prossegue o atendimento com dose de reforço para adultos acima de 18 anos que tomaram a segunda dose até dia 30 de julho. Para esses não haverá atendimento por drive thru. Os pontos de vacinação são o Centro Social Urbano e as UBS do Damferi, Cohapar, Urupês, Cidade Nova, Alvorada, Tropical, Paulista, Modelo e Conjunto Avelino Piacentini.

ATRASADOS

Também nesta segunda, no mesmo horário e nos mesmos locais, serão atendidos os que ainda não tomaram a segunda dose da Pfizer.