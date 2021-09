Com mais pessoas nas ruas, PM volta a intensificar fiscalização

Passado o pior momento da pandemia, em que as pessoas acabaram tendo que permanecer a maior parte do tempo em casa para evitar a proliferação do vírus, hoje a situação já está mais controlada em Campo Mourão. Até mesmo o toque de recolher já foi suspenso.

A vacinação avançou e as pessoas já estão podendo sair às ruas com mais segurança. Diante disso, a Polícia Militar também voltou a colocar suas equipes nas ruas para manter a segurança de quem vai aos bares e lanchonetes.

“Como estamos voltando às atividades normais, o fluxo de pessoas e de veículos já aumentou nos fins de semana em Campo Mourão, por isso a importância de intensificar a fiscalização. O objetivo é garantir o direito de ir e vir das pessoas em segurança e com tranqüilidade”, disse o tenente Barreto, durante operação realizada na noite deste sábado.

A fiscalização ocorreu nos pontos em que há mais concentração dos jovens, no centro da cidade. “Estivemos em pontos estratégicos, em que reúne mais pessoas, para evitar também que haja excessos e que esse retorno seja tranquilo para todos. É importante que as pessoas possam sair, se divertir, mas sem prejudicar o direito de ir e vir de ninguém.”