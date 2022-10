Colombiano fica ferido ao bater moto com mais de R$ 31 mil em multas

Um homem de nacionalidade colombiana ficou ferido, com suspeita de fratura na perna direita, ao bater a moto que conduzia em uma carretinha que estava acoplada a um veículo. O que chamou a atenção é que a motocicleta possui mais de R$ 31 mil em multas.

O acidente ocorreu na noite de ontem, na rua dos Pardais, cruzamento com a rua da Natureza, no jardim Tropical. Segundo as informações, o rapaz de aproximadamente 30 anos, trafegava pela rua da Natureza, e não parou no cruzamento com a rua dos Pardais, batendo forte na carretinha puxada por um automóvel.

Com o impacto, ele caiu e sofreu várias escoriações, além de suspeita de fratura na perna direita. O Siate foi acionado e o encaminhou ao hospital. O homem não possui habilitação brasileira, apenas colombiana. A moto, devido a grande quantidade de multas foi retida e encaminhada ao Detran.