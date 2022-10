PRF apreende 166 filhotes de papagaios e duas pessoas são detidas por tráfico de animais silvestres

Dois homens foram detidos com uma grande quantidade de filhotes de papagaios, os quais eram transportados em caixas, no porta-malas de um veículo Ford Fiesta. A apreensão ocorreu na tarde desta quinta-feira, 6, na avenida Jhon Kennedy, no Lar Paraná.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam em uma operação de rotina na avenida, quando ao abordarem o veículo, com placas de Ponta Grossa, encontraram as caixas plásticas com as aves, inclusive filhotes recém-nascidos, totalizando 166.

Os papagaios foram levados ao Instituto Água e Terra (IAT) de Campo Mourão, pois alguns estavam muito debilitados e precisaram ser avaliados. Devido a grande quantidade de aves, um mutirão precisou ser mobilizado para com uso de seringas alimentá-lo na boca.

Após o trabalho de reabilitação, todos os papagaios foram levados para a Universidade Unifil, em Londrina, onde receberão os devidos cuidados para depois serem devolvidas à natureza.

Os dois homens que estavam no veículo, foram encaminhados para a delegacia de Campo Mourão. Eles vão responder pelo crime de transporte ilegal de animais silvestres e maus-tratos. Além disso, serão multados pelo IAT em cerca de R$ 2.500,00 por cada ave.

Fotos: IAT