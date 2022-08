Colisão traseira com caminhão deixa motorista ferido na PR-082

O motorista de um GM/Astra, ficou ferido ao colidir na traseira de um caminhão GM/Chevrolet 60, placas de Quinta do Sol. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, por volta das 16h30, na rodovia PR-082, entre Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol.

O condutor do Astra, de iniciais F.A.L., seria morador de São João do Ivaí, cidade onde o carro foi emplacado. Ele foi atendido por equipes de Saúde de Quinta do Sol e encaminhado até a Unidade Básica de Saúde do município para os primeiros atendimentos.

Já o motorista do caminhão, identificado pelas iniciais C.J.L., 29 anos, saiu ileso. A Polícia Militar esteve prestando o apoio no local até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual.

A colisão aconteceu em um trecho de faixa contínua, e pode ter ocorrido devido a velocidade reduzida do caminhão. O Astra teve danos de grande monta, ficando com a parte frontal destruída.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual