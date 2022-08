Abertas as inscrições para o Voa Mei 2022 – Edição Jovem

O empreendedorismo possui uma relação com a não aceitação dos problemas sociais e faz com que o empreendedor, movidos por uma essência de inovação, por uma missão ou propósito, busque alcançar a solução e a transformação da sociedade. Logo, o empreendedorismo não é apenas um novo empreendimento, é uma possiblidade de transformar a maneira como as coisas acontecem.

Esse comportamento empreendedor possui relação direta com o desenvolvimento de habilidades administrativas e comportamentais, o que pode impactar no estilo de gestão dos negócios de forma eficaz, enxuta, criativa e rentável.

Pensando nisso, o Programa VOA MEI nasceu a partir do sonho de conectar os empreendedores por um mundo de inovação e de conhecimento organizacional. Na prática, isso será feito compartilhando os conhecimentos entre os empreendedores, por meio de oficinas e mentorias.

Para tanto, a Secretaria de Inovação e de Desenvolvimento Econômico (SEIDEC), Casa do Empreendedor, SEBRAE e Conjove Acicam, por meio de mentores, todos envolvidos no ecossistema de inovação de Campo Mourão, além de empresas e de organizações que trabalham para gerar oportunidades para os empreendedores, desenvolveram em parcerias o programa, VOA MEI – Edição Jovem.

Esta será a quinta edição do Programa que teve seu início em 2017 e, esse ano, vem com uma grande novidade, um programa voltado para os jovens empreendedores. A proposta é a mesma, levar inovação e qualificação para os jovens empresários que desejam melhorar a sua gestão e os seus resultados e, assim, garantir o impacto positivo nos lucros.

O Voa Mei Jovem vem com uma programação presencial de oficinas e mentorias que inclui capacitação em finanças, processos, marketing digital e inovação. As inscrições vão até o dia 9 de agosto. Ao todo, serão oito encontros presenciais sempre as terças e quintas-feiras, começando no dia 16/08 com oficinas, seguidas de mentorias.

Podem participar os jovens empreendedores de 18 a 35 anos e, para este público, há uma promoção de 50% no valor de inscrições, ou seja, de R$ 100,00 que eram as edições anteriores, o jovem empreendedorvai pagar apenas R$ 50,00. As inscrições podem ser feitas pelo nosso chat bot 44 98405-0663.