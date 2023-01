Colisão tomba veículo e motorista fica ferido no jardim Alvorada

Uma colisão envolvendo uma Chevrolet Meriva e um GM/Monza provocou o tombamento da Meriva e seu condutor teve ferimentos leves. O acidente ocorreu no início da noite deste sábado, 7, na rua Eulália Carneiro Campos, esquina com a rua Gustavo João Quennehen, no Jardim Alvorada, em Campo Mourão.

O motorista da Meriva seguia pela rua Eulália Carneiro Campos, quando no cruzamento com a rua Gustavo João Quennehen, foi surpreendido pelo condutor do Monza que invadiu a preferencial.

Com o choque a Meriva tombou lateralmente. O motorista foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital, mas apenas com ferimentos leves. O motorista do Monza apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado para a delegacia. Ele não se feriu no acidente.