Menor de 14 anos é encaminhada ao Conselho Tutelar de Peabiru por contrabando de cigarros

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida por contrabando de cigarros por volta das 21h dessa sexta-feira, 6, após a Polícia Rodoviária Estadual abordar o ônibus em que ela viajava, em frente ao posto rodoviário, na rodovia PR-317.

O coletivo fazia o itinerário de Foz do Iguaçu/São Paulo/PR. Durante abordagem, foi localizado no compartimento do bagageiro, duas sacolas contendo pacotes de cigarros oriundos do Paraguai.

No total os policiais apreenderam a quantia de 125 pacotes da marca San Marino. A mercadoria seria entregue em São Paulo.

Diante dos fatos foi acionado o Conselho Tutelar de Peabiru e a adolescente foi encaminhada para sua família. Já os pacotes de cigarros foram lacrados e entregues para a Receita Federal de Maringá

