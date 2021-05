Colisão próximo ao pedágio da BR 369 deixa três feridos

Três pessoas ficaram feridas em um grave acidente automobilístico ocorrido no início da tarde deste domingo, na BR 369, próximo a praça de pedágio, entre Campo Mourão e Mamborê. Uma das vítimas foi hospitalizada em estado gravíssimo.

A colisão envolveu um GM/Cobalt, placas Mercosul (cidade de Gravatai- RS), e uma Fiat Toro, placas de Mamborê. O motorista da Toro, cerca de 50 anos, teria invadido a pista contrária, logo após passar pelo pedágio, sentido Campo Mourão/Mamborê.

O condutor do Cobalt, de 25 anos, ainda tentou desviar, mas seu veículo foi atingido na lateral pelo outro automóvel. Com o impacto, a passageira do Cobalt, de 25 anos, sofreu ferimentos gravíssimos. Os dois motoristas também sofreram lesões generalizadas.

Equipes da Viapar, Corpo de Bombeiros de Campo Mourão e o Aeromédico do Samu estiveram no local e prestaram atendimento às vítimas. O motorista do Cobalt foi levado ao hospital Pronto Socorro de Campo Mourão pelo Siate e a passageira, pela gravidade dos ferimentos, foi socorrida pelo helicóptero do Samu. Já o motorista da Toro foi levado ao hospital por terceiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência. O acidente ocorreu muito próximo ao pedágio, local onde raramente é registrado esse tipo de colisão, por ser bem sinalizado e num trecho onde é proibido a ultrapassagem.

“Vamos fazer o levantamento para entender a cinemática desse acidente, bastante incomum nesse local, que é bem sinalizado e onde é proibida a ultrapassagem. Duas vítimas sofreram fraturas, em uma colisão bastante grave. Sempre orientamos os motoristas para que dirijam com atenção, obedecendo os limites de velocidade. A menos que um dos motoristas tenha passado mal ao volante, é difícil entender o que ocasionou esse acidente transversal tão grave”, disse o agente Weller, da PRF.