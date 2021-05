Homem é morto com golpes na cabeça em Campo Mourão

Ângelo Claudio Lino, 28 anos, anos foi assassinado neste sábado, em Campo Mourão. O corpo foi encontrado por volta das 21h50, na rua Juriti, no Parque Industrial, com ferimentos na cabeça.

A equipe do Samu chegou a ser deslocada para o local, mas o jovem já estava morto. Assim que o corpo foi identificado, a polícia constatou que Lino era ex-presidiário. Foi condenado a doze anos por crime de homicídio e saiu da cadeia após cumprir sete anos da pena

Ele havia matado um homem a paulada para vingar a morte de seu irmão, há alguns anos. As primeiras Informações é que a vítima havia discutido com a mulher e saiu de casa por volta das 15h deste sábado, sem documentos e sem celular.

A rua onde o corpo foi encontrado é escura e ainda não há pistas do autor ou autores do homicídio e a motivação. O IML recolheu o corpo para autópsia. Uma faca foi encontrada embaixo da cabeça da vítima, mas sem manchas de sangue, dando indícios de que a mesma não foi usada no crime.