Colisão na Tancredo Neves tomba veículo e deixa duas pessoas feridas

Um veículo Ford Ka acabou tombando após violenta colisão com um VW/Golf, na tarde desta segunda-feira, na avenida Perimetral Tancredo Neves, esquina com a rua São Paulo. O acidente ocorreu em frente à loja da Havan.

Segundo as informações, o Golf trafegava pela Tancredo Neves e avançou o sinal vermelho. Com isso, acabou batendo em cheio no Ford Ka, que descia a rua São Paulo sentido à Havan.

O impacto foi tão violento que fez o Ford Ka tombar. A condutora sofreu ferimentos generalizados. No Golf, segundo as primeiras informações, havia quatro pessoas, mas apenas uma passageira ficou ferida.

Os outros três teriam saído do local, mas foram abordados por policiais de folga que passavam pelas proximidades. Eles não se feriram. A equipe do Siate foi ao local e prestou atendimento às vítimas. Os dois veículos tiveram danos de grande monta. A Polícia Militar deu apoio para controlar o trânsito durante o atendimento dos feridos.