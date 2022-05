Homem espanca mulher, esfaqueia sogro e tenta suicídio ao desconfiar de traição

Após excessivo consumo de bebida alcoólica, na noite de sábado, 30, em Corumbataí do Sul, um casal discutiu e a mulher foi agredida pelo próprio companheiro. Ele ainda feriu o pai dela a facadas e depois tentou tirar a própria vida.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem ferido, na rua, com a roupa toda ensaguentada, portando uma faca e uma lâmina. Foi então que ele passou a contar que tentou matar a companheira após descobrir uma traição com um amigo.

Já a mulher disse que bebia como o companheiro no sábado à noite, quando decidiram ir até a praça, onde encontraram dois amigos, ambos conhecidos do casal.

Em seguida os quatro retornaram a residência do casal e continuaram a beber durante toda a noite. Segundo a mulher, em determinado momento o marido saiu de casa e ao retornar começou a acusá-la de ter beijado um dos amigos que estavam na casa momentos antes.

Irritado, o homem a pegou pelos cabelos e começou a agredi-la com socos em sua face e chutes. Ela ainda teve parte dos cabelos cortados. Com a chegada da polícia ela apresentava ferimentos em várias partes do corpo e precisou de atendimento médico. Logo depois ele teria pego uma faca e acabou cortando partes do cabelo dela.

O pai da mulher, ao tomar conhecimento da situação, teria ido ao local e também foi golpeado pelo genro. Mesmo ferido, ele conseguiu tirar os filhos do casal da residência.

O sogro do acusado precisou ser transferido à Central Hospitalar em Campo Mourão. Já o acusado, após receber alta médica foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. A mulher recebeu atendimento da equipe de saúde do município.