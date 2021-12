Colisão frontal na BR 369 causa morte e deixa feridos  

O fim de semana de natal foi marcado por várias tragédias nas estradas da região. Um dos acidentes mais graves ocorreu por volta das 16h30 de ontem, na BR 369, próximo a Ubiratã.

A colisão do tipo frontal envolveu um Fiat Strada, placas de Ubiratã e um GM/Astra, de Cafelândia.

Com base na análise dos vestígios encontrados no local, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que o motorista da Strada tentou ultrapassar em local proibido um veículo de carga, não identificado, momento em que deparou-se com o Astra, que seguia pela 3ª faixa.

O motorista do Astra, para tentar evitar a colisão frontal, mudou de direção indo para a sua contramão de direção, mas com isso acabou colidindo frontalmente com a Strada que retornou para sua mão de direção.

A colisão causou a morte no local de um dos ocupantes do Astra. Mais quatro pessoas – duas de cada carro – ficaram gravemente feridas,

As vítimas foram socorridas por unidades aéreas de Maringá e Cascavel, além de várias ambulâncias do município de Ubiratã, que os encaminharam a hospitais da região. O corpo da vítima morta foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.

Informações e foto: Assessoria de Comunicação/PRF