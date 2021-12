Morador de Goioerê morre ao capotar veículo

Edson da Silva Conceição, 52 anos, morreu após capotar o veículo que dirigia por volta das 23h desse domingo, na PR-180, próximo ao distrito de Palmital, em nova Aurora.

Conceição morava em Goioerê. Segundo as informações ele perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, batendo em uma árvore e capotado em seguida.

O corpo de Edson, que morreu no local, foi recolhido pelo IML de Toledo. O velório está acontecendo no Memorial Prestar e o sepultamento será às 11 horas desta segunda-feira, no cemitério de Goioerê.

Informações e foto: Goionews