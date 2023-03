Colisão frontal mata motociclista na rodovia PR-082, em Quinta do Sol

Um homem morreu vítima de um trágico acidente envolvendo a moto que ele conduzia e um veículo Fiat Linea. A vítima, ainda não identificada oficialmente, morreu no local. O acidente ocorreu na tarde deste sábado, 25, na rodovia PR-082, entre os dois trevos que liga a cidade de Quinta do Sol.

Segundo as informações, o motociclista seguia pela rodovia, sentido a Engenheiro Beltrão, quando bateu de frente com o Fiat Linea que vinha em sentido contrário realizando uma ultrapassagem.

Com a violência do impacto, ele teve morte instantânea. Os ocupantes do veículo teriam abandonando o automóvel e fugido. A moto, que seria de São Pedro do Ivai, ficou bastante danificada, enquanto um dos pneus do carro chegou a ser arrancado.

Informações ainda não oficiais dão conta de que o veículo seria de uma pessoa influente na cidade de Barbosa Ferraz, que não teve a identidade revelada.

A Polícia Rodoviária Estadual acompanhou a ocorrência coletando informações, para investigar as circunstâncias do acidente. A Polícia Científica também foi para o local, realizou todo o trabalho técnico, para depois o corpo ser recolhido pelo Instituto Médico Legal de Campo Mourão para autópsia.

Com informações e fotos: Colunanews