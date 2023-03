Barbosa Ferraz recebe 8ª Caminhada Internacional na Natureza

Barbosa Ferraz realiza neste domingo, 26, a 8ª Caminhada Internacional na Natureza, circuito Cachoeira São Joaquim/Engenho Velho. O evento é promovido em parceria entre a prefeitura e IDR-PR.

Com percurso entre 12 a 14 quilômetros, passando por matas, cachoeiras, propriedades rurais, locais históricos, entre outros, o evento conta com cerca de 600 inscritos de várias cidades da região.

A concentração acontece na Igrejinha do São Joaquim, na estrada para o distrito de Ourilândia. Os caminhantes serão recebidos com café colonial às 06h30 da manhã (custo de RF$ 15,00). A saída, após alongamento, acontece às 8h. A chegada está prevista para acontecer entre às 11 e 12 horas. Será servido um almoço a partir das 11 horas (R$ 35,00).

Durante o percurso haverá quatro pontos de apoio com água e assistência à saúde. A organização orienta os caminhantes a irem com roupas e calçados apropriados, se manterem hidratados e não deixarem lixo pelo caminho.

Além de promover a interação entre o urbano e o rural, as caminhadas possibilitam a participação de pessoas de todas as idades. Os caminhantes ainda aproveitam para a prática de exercício físico ao ar livre de forma segura e saudável, contemplando as belezas naturais, conhecendo e degustar produtos e serviços da agricultura familiar.