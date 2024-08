Colisão frontal incendeia carretas e mata motorista de Goioerê

Um gravíssimo acidente envolvendo duas carretas Scania por volta das 12h40 desta quarta-feira, 31, causou o incêndio dos veículos e a morte de um dos motoristas, morador em Goioerê, identificado por Ademir Ribeiro, de 53 anos.

O acidente ocorreu na rodovia PR-180, entre Goioerê e o trevo de Mariluz, na descida após o trevo de entrada em Moreira Sales. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Rodoviária.

Após a colisão, ambos os veículos pararam em “L” na pista e pegaram fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu de Goioerê foram ao local e até um caminhão pipa da prefeitura de Moreira Sales foi usado no combate às chamas.

O corpo do motorista da carreta, pertencente a uma empresa de Goioerê, foi localizado horas depois pelo Corpo de Bombeiros.

Com o impacto a vítima teria sido ejetada sobre a carga de milho da outra carreta, que se esparramou pelo local. O corpo ficou coberto pelos grãos dificultando a localização pelas equipes de socorro.

A equipe do IML foi acionada para recolher o corpo para os exames de necropsia e identificação oficial.

Com informações: Goionews