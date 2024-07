Copa Truck: Perdoncini tem etapa no “templo” para seguir na luta pelo título

O representante de Campo Mourão na Copa Truck, Pedro Perdoncini, tem mais um final de semana de muita velocidade. A partir de sexta-feira ele disputa a quinta etapa da temporada em uma das pistas mais famosas do mundo, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, conhecido como o Templo do Automobilismo brasileiro. Atual terceiro colocado no campeonato da categoria Elite, o piloto paranaense aposta na manutenção da regularidade.

“Interlagos é o palco onde venci a última corrida com carros, na Copa HB20. E agora será uma virada de chave. Tenho muita expectativa para a prova, porque estou mais ajustado com o caminhão e com o trabalho da equipe. A ideia é somar o máximo de pontos, com corridas bem conservadoras para ir até o final e seguir na disputa pelo título”, afirmou o piloto que tem os patrocínios da Amafil, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos.

As duas corridas marcadas para domingo terão transmissão Band, Sportv e streaming da Copa Truck e High Speed Brazil. A sessão de treino classificatório, no sábado, também pode ser acompanhada no youtube.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.

Confira a programação da Copa Truck:

Sexta-feira, 2 de agosto

Portões fechados ao público

11h25 – Copa Truck – Treino Livre Elite

12h10 – Copa Truck – Treino Livre Pro

14h15 – Copa Truck – Treino Livre Elite

15h00 – Copa Truck – Treino Livre Pro

Sábado, 3 de agosto

10h00 – Copa Truck – Treino Livre Pro

10h40 – Copa Truck – Treino Livre Super

13h00 – Copa Truck – Classificação Elite

13h20 – Copa Truck – Top Qualifying Elite

13h42 – Copa Truck – Classificação Pro

14h04 – Copa Truck – Top Qualifying Pro

Domingo, 4 de agosto

Abertura dos portões: 08h00

08h00 – Copa Truck – Warm Up Pro

08h15 – Copa Truck – Warm Up Elite

12h30 – Copa Truck – Corrida 1

13h00 – Copa Truck – Corrida 2

Da Assessoria