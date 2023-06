Colisão frontal entre Fiat Strada e carreta mata engenheiro agrônomo

O engenheiro agrônomo Kaue Gustavo de Oliveira, 24 anos, funcionário da C. Vale, morreu em um trágico acidente ocorrido na manhã desse sábado, 3, por volta das 11h, na rodovia Vassilio Boiko, entre Roncador a Iretama.

Ele dirigia uma picape Fiat Strada quando acabou batendo de frente com uma carreta. Kaue estava acompanhado de outro rapaz que ficou ferido e precisou ser removido do hospital de Roncador para a Santa Casa de Campo Mourão.

O rapaz que ficou ferido foi identificado por Luiz Felipe S. de França, 22. Com o impacto contra a carreta, o veículo dirigido pelo engenheiro agrônomo tombou fora da pista e ele morreu instantaneamente. A carreta ficou atravessada na pista. A Polícia Rodoviária Estadual foi aconada e vai apurar as causas do acidente.

Com informações e foto: Voceeregião