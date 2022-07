Campo Mourão perde para o Sorocaba pela Liga Nacional de Futsal

Num domingo em que a torcida compareceu em bom número na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Campo Mourão Futsal tentou, foi até melhor em muitos quesitos apontados pela LNF, como posse de bola, efetividade e passes corretos, dentre outros, mas foi superado por 3 a 1 na 14ª rodada da competição.

Apoiado pela empolgante torcida jovem, o Campo Mourão Futsal teve bastante intensidade, mas não conseguiu converter em gols as várias chances criadas. Na primeira etapa, Charuto abriu o placar para os visitantes e Lucas Gomes ampliou na sequência, ambos em jogadas de contra-ataque. Nos cinco minutos finais do tempo inicial, Silva diminuiu para Campo Mourão em cobrança de tiro direto, depois da marcação da sexta falta contra o Sorocaba.

O segundo tempo começou com a mesma velocidade da primeira etapa, com as duas equipes trocando golpes lance a lance. Em uma das descidas do time sorocabano, Ricardinho aumentou a vantagem para 3 a 1, fechando o placar. Campo Mourão ainda tentou diminuir com o goleiro-linha, mas a estratégia não resultou no efeito esperado. “Fizemos um bom jogo, mas não nos dá o direito de ficar confortável. Sabíamos que íamos enfrentar hoje a melhor equipe do Brasil no momento, mas erramos em alguns lances cruciais. Podemos melhorar e estamos melhorando. Nossa marcação já evoluiu muito e vamos melhorar agora nosso ataque. Coisas melhores virão”, disse o ala/pivô Tom, do Carneirão, ao final do jogo.

Ainda nesta semana, Campo Mourão volta a jogar duas vezes. Na quarta-feira (06) recebe na Arena UTFPR, às 20h00, o Mariópolis pelo Paranaense Série Ouro. Se vencer, o Carneirão encosta na turma da frente na classificação. No sábado (09) o duelo será contra o Cascavel, fora de casa, pela Liga Nacional.