Colisão frontal deixa um morto e quatro feridos na rodovia PR-082

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em uma violenta colisão frontal envolvendo um GM/Corsa, placas de Campo Mourão, e um VW/Gol, placas de Ivaiporã. O acidente ocorreu por volta das 22h40 dessa quinta-feira, 8, na rodovia PR-082, entre Fênix e Quinta do Sol.

O motorista do Corsa, de iniciais R.P., 55 anos, morreu no local. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o Corsa transitava no sentido Fênix a Quinta do Sol, quando ao tentar realizar uma ultrapassagem, colidiu de frente com o veículo Gol, dirigido por J.L.G., 37 anos, que vinha em sentido contrário.

No Corsa, viajava mais uma pessoa que também ficou ferida. Já no Gol, o motorista não se feriu, mas três mulheres de 31, 48 e 56 anos, ficaram feridas e foram encaminhadas a um hospital de Campo Mourão.

Todos os feridos receberam atendimento do Samu de Barbosa Ferraz e equipes de saúde de Fênix. Os veículos tiveram danos de grande monta. O corpo do motorista do Corsa foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual