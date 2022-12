Cortejo natalino no domingo terá 14 carros alegóricos e 60 alas

O projeto “Atividades Culturais, Campo Mourão Cidade Natal 2022” terá continuidade no próximo domingo (11), com um cortejo pela Avenida Irmãos Pereira. Serão 14 carros alegóricos e 550 pessoas, divididas em 60 alas. A parada envolve 200 profissionais, 350 voluntários, entre eles comunidade, alunos e mamães Noelas. Em frente ao banco Itaú, onde ficará o palanque de autoridades, será montada uma arquibancada com capacidade para 1.000 pessoas.

A programação natalina desta semana contou com o espetáculo “Um, Dois, Três Reis”, apresentado por artistas da Associação Sou Arte nas praças São José (centro) e Alvorada (Lar Paraná). Os eventos foram marcados pela chegada do Papai Noel e participação de milhares de pessoas. Para o dia 14 de dezembro está programada uma carreata que fará uma parada estratégica para apresentação especial e presença do Papai Noel na Praça do Japão (Jardim Tropical), às 20h. A carreata irá até o Conjunto Cohapar.

Além de toda a ambientação o projeto de Natal conta ainda com uma Mostra Cultural, que será realizada de 19 a 23 de dezembro na Praça São José. Neste ano, o projeto tem o patrocínio Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Colacril Beontag, Grupo Integrado e Unimed. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e Sindiempresarial.