Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na rodovia PR-487

Um gravíssimo acidente na noite deste sábado, 11, deixou duas pessoas feridas na rodovia PR-487, entre Campo Mourão e Luiziana. A colisão frontal envolveu um Renault Kwid, placas de Campo Mourão, e um VW/SpaceFox, placas de Luiziana.

O acidente teria sido provocado por um terceiro veículo durante uma ultrapassagem forçada. Ele não parou no local do acidente. Com o impacto, os dois veículos tiveram a parte frontal destruídas.

O estado mais grave foi do condutor do Renault Kwid. Ele ficou preso às ferragens e foi socorrido em estado grave pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu. No outro carro, viajava um casal de Luiziana. Eles voltavam de Moreira Sales, quando envolveram-se no grave acidente.

O automóvel era dirigido por um homem de 54 anos que estava acompanhado da esposa de 52. A mulher sofreu ferimentos generalizados e foi atendida pelo Samu. Seu esposo teve ferimentos leves. Os feridos foram encaminhados a um hospital de Campo Mourão.

Com informações: Repórter Carlos Dutra