Colisão faz veículo tombar no Albuquerque

A segunda-feira começou com um grave acidente de trânsito, em Campo Mourão. A colisão causou o tombamento de um dos veículos, na avenida Armelindo Trombini, cruzamento com a rua João Goulart, no jardim Albuquerque, por volta das 07h30.

A batida envolveu um VW/Gol, dirigido por um homem de 31 anos e uma caminhonete Renault Oroch, ambas com placas Mercosul.

Segundo as informações, a caminhonete, dirigida por uma mulher de 31 anos, acompanhada de uma criança de 8, seguia pela avenida Armelindo Trombini, enquanto o Gol trafegava pela João Goulart.

O motorista do Gol não percebeu a aproximação do outro veículo e acabou entrando na preferencial. Com o impacto, o Gol tombou, ficando com os pneus para cima. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. O Siate chegou a ser acionado, mas eles negaram atendimento.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito, já que naquele horário o movimento é bastante intenso naquela avenida.