Jovem é ferido a facadas ao tentar desarmar agressor

Um jovem de 22 anos foi ferido a facadas por volta das 20h deste domingo, em Campo Mourão. A tentativa de homicídio ocorreu na rua Dirceu Pinto Daniel, no conjunto Milton de Paula Walter.

A Polícia Militar foi comunicada do fato, quando a vítima já havia dado entrada na Central Hospitalar, por funcionários do hospital.

Sobre a agressão, ele relatou aos policiais que teve um desentendimento no alojamento onde mora com o autor e com outras pessoas. Segundo a vítima, o agressor estaria com uma faca ameaçando a mesma contra as outras pessoas.

Ao tentar intervir, o rapaz acabou atingido por duas facadas, uma no abdômen e outra na perna. Após o ocorrido a vítima saiu do local a pé e foi encaminhada ao hospital. A PM realizou buscas no local, mas não localizou o suposto autor.