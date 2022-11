Colisão faz veículo da Copel tombar e deixa duas pessoas feridas na PR-082

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após violenta colisão traseira envolvendo um Fiat Uno e uma Toyota da Copel. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, 11, na rodovia PR 082, entre Fênix e Quinta do Sol.

Com a violência do impacto, a Toyota acabou tombando sobre a pista. Segundo as informações, os dois veículos seguiam na mesma direção, sentido Fênix/Quinta do Sol, quando o motorista do Uno acabou batendo na traseira do carro da Copel.

Havia dois ocupantes em cada um dos veículos, mas apenas o motorista e o passageiro do Fiat Uno ficaram feridos. Eles foram atendidos inicialmente por uma equipe da Secretaria de Saúde de Quinta do Sol e depois pelo Aeromédico do Samu de Maringá, que encaminhou a vítima em estado mais grave a um hospital da região. A Polícia Rodoviária Estadua vai apurar as circunstâncias do acidente.

Com informações e fotos: Quintanews